Um navio carregado com gado e atracado no Porto de São Sebastião pegou fogo na noite de terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio na embarcação às 21h15.

Segundo a corporação, o incêndio teve início em um compartimento superior da embarcação, onde estavam armazenados feno e ração utilizados na alimentação do gado transportado. A carga tinha como destino a Turquia.