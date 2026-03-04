04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Navio com gado para a Turquia pega fogo no Porto de São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio no navio
Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio no navio

Um navio carregado com gado e atracado no Porto de São Sebastião pegou fogo na noite de terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio na embarcação às 21h15.

Segundo a corporação, o incêndio teve início em um compartimento superior da embarcação, onde estavam armazenados feno e ração utilizados na alimentação do gado transportado. A carga tinha como destino a Turquia.

As equipes dos bombeiros concentraram esforços na identificação e combate ao foco, atuando de forma coordenada para impedir a propagação das chamas para os demais compartimentos do navio.

Participaram da ocorrência 18 bombeiros, com o emprego de seis viaturas operacionais, contando com o apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), do 11º Grupamento de Bombeiros, da administração portuária e de equipes técnicas responsáveis pela embarcação.

Não houve registro de vítimas entre os tripulantes, todos adultos, nem entre os profissionais envolvidos na operação. Também não foram constatados danos estruturais relevantes até o momento. Os animais permaneceram ilesos, alojados em compartimento inferior isolado das chamas.

O incêndio foi controlado e a ocorrência segue em fase de monitoramento e rescaldo nesta quarta-feira (4), para eliminação de possíveis focos remanescentes e garantia da segurança no local.

