Um navio carregado com gado e atracado no Porto de São Sebastião pegou fogo na noite de terça-feira (3). O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência de incêndio na embarcação às 21h15.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a corporação, o incêndio teve início em um compartimento superior da embarcação, onde estavam armazenados feno e ração utilizados na alimentação do gado transportado. A carga tinha como destino a Turquia.
As equipes dos bombeiros concentraram esforços na identificação e combate ao foco, atuando de forma coordenada para impedir a propagação das chamas para os demais compartimentos do navio.
Participaram da ocorrência 18 bombeiros, com o emprego de seis viaturas operacionais, contando com o apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), do 11º Grupamento de Bombeiros, da administração portuária e de equipes técnicas responsáveis pela embarcação.
Não houve registro de vítimas entre os tripulantes, todos adultos, nem entre os profissionais envolvidos na operação. Também não foram constatados danos estruturais relevantes até o momento. Os animais permaneceram ilesos, alojados em compartimento inferior isolado das chamas.
O incêndio foi controlado e a ocorrência segue em fase de monitoramento e rescaldo nesta quarta-feira (4), para eliminação de possíveis focos remanescentes e garantia da segurança no local.