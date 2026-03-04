Um ônibus de uma empresa de transportes, que levava 47 passageiros de Caraguatatuba a Ilhabela, sofreu uma pane mecânica no sentido leste da SPI 097-055, na altura do km 2.500 dos Contornos, em Caraguatatuba.

O incidente ocorreu por volta das 22h30 da terça-feira (3) se prolongando até as primeiras horas de quarta-feira (4).