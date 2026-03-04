04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INCIDENTE

Ônibus em pane mecânica e interdita trecho da Tamoios por 2 horas

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Faixa 2 interditada no km 2.500, em Caraguatatuba
Faixa 2 interditada no km 2.500, em Caraguatatuba

Um ônibus de uma empresa de transportes, que levava 47 passageiros de Caraguatatuba a Ilhabela, sofreu uma pane mecânica no sentido leste da SPI 097-055, na altura do km 2.500 dos Contornos, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O incidente ocorreu por volta das 22h30 da terça-feira (3) se prolongando até as primeiras horas de quarta-feira (4).

O veículo permaneceu na faixa 2, no aguardo do transbordo, provocando a interdição do trecho por 2 horas e 10 minutos.

Apesar da ocorrência, não houve registro de tráfego intenso e de congestionamentos no local. Ninguém ficou ferido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários