Os setores de serviços e comércio lideram o corte de empregos que o Vale do Paraíba registrou em janeiro de 2026, cujo saldo total foi -2.163 vagas. O número é resultado de 25.628 admissões e 27.791 desligamentos e foi o pior desempenho desde 2017, quando a região cortou 2.185 postos de trabalho em janeiro.

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, o comércio foi o setor que mais desempregou em janeiro, com saldo negativo de 1.674 postos de trabalho.