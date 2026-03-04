Os setores de serviços e comércio lideram o corte de empregos que o Vale do Paraíba registrou em janeiro de 2026, cujo saldo total foi -2.163 vagas. O número é resultado de 25.628 admissões e 27.791 desligamentos e foi o pior desempenho desde 2017, quando a região cortou 2.185 postos de trabalho em janeiro.
Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, o comércio foi o setor que mais desempregou em janeiro, com saldo negativo de 1.674 postos de trabalho.
O setor de serviços aparece em seguida, com 1.118 empregos perdidos em janeiro. Esse segmento da economia é o principal motor da geração de empregos, tendo fechado o ano de 2025 com 64% do saldo positivo da região – 8.534 empregos gerados no ano para um saldo total de 13.351.
Indústria e construção civil começaram o ano com saldo positivo de emprego, embora insuficiente para impactar o saldo total da região, que foi negativo. A indústria gerou 473 postos de trabalho no primeiro mês deste ano, enquanto a construção civil abriu 185 vagas. A agropecuária fechou o mês com saldo negativo de 29 postos de trabalho.
Estoque de empregos
O saldo negativo de janeiro de 2026 reduziu o número de pessoas empregadas com carteira assinada, que alcançou a marca de 632.287 no Vale, abaixo do estoque de 634.450 obtido no final do ano passado, uma queda de 0,34%.
Mesmo assim, trata-se do segundo maior estoque de empregos formais na região desde janeiro de 2020, no começo da pandemia.
Nesse intervalo, o número de empregos formais passou de 525.416 em 2020 para 632.287 em 2026, um salto de 20,34% e 106.871 postos de trabalho a mais, número superior à população de 33 cidades do Vale.