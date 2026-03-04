Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma residência na rua Maranhão, em Ubatuba.

A ação ocorreu na terça-feira (3), quando policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento, se dirigiram para atender a uma ocorrência de violação de domicílio e a uma denúncia feita pelo proprietário de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes no local.

