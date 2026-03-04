04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem usa casa em Ubatuba para vender drogras e é preso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão em Ubatuba
Apreensão em Ubatuba

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em uma residência na rua Maranhão, em Ubatuba.

A ação ocorreu na terça-feira (3), quando policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), após acionamento, se dirigiram para atender a uma ocorrência de violação de domicílio e a uma denúncia feita pelo proprietário de que o suspeito estaria comercializando entorpecentes no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi abordado no imóvel e, em sua posse, foram localizadas 30 porções de substância semelhante a crack.

Diante dos fatos, ele foi levado preso e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários