Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi localizado e preso no bairro Altos da Vila Paiva, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (3), em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que abordou o suspeito e identificou o mandado de prisão em aberto, com base no artigo 33 da Lei 11343/06.

