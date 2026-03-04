04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Foragido do tráfico é capturado pelo Baep na Vila Paiva, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi localizado e preso no bairro Altos da Vila Paiva, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na terça-feira (3), em ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que abordou o suspeito e identificou o mandado de prisão em aberto, com base no artigo 33 da Lei 11343/06.

Ele foi conduzido ao plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

