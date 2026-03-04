04 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MURALHA PAULISTA

Baep prende procurado por furto e receptação em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por furto e receptação foi localizado e preso por policiais do 3° Baep (batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos.

A ação ocorreu na terça-feira (3), às 15h25, quando a equipe abordou o suspeito no bairro Jardim São José 2. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas em consulta ao sistema Muralha Paulista, constatou-se que ele era procurado e havia mandado de prisão em seu desfavor com base nos artigos 155 e 180 do Código Penal.

Ele foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

