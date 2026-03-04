A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que João Lenon Alves dos Santos, 34 anos, “confessou o crime” que tirou a vida da então companheira dele, Ana Luiza Fonseca dos Santos, 58 anos, em Paraibuna. A confissão ocorreu após João Lenon ter sido preso nessa terça-feira (3). Ele estava foragido.

João Lenon foi preso no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Viradouro (SP), após permanecer foragido por vários dias. Havia um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido pela Justiça.