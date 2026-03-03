Ponte

Foi iniciada nessa terça-feira (3) a instalação de aduelas de concreto para a reconstrução de uma ponte localizada em trecho da Estrada da Malacacheta, na região do bairro Sete Voltas, zona rural de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Obra

A obra, iniciada na semana passada com a preparação da base para a instalação das peças, entre outras ações, está sendo desenvolvida pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada. No local serão instaladas duas linhas de aduelas a fim de dobrar a capacidade de vazão da área.