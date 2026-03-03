Um veículo com registro de furto foi recuperado na noite desta terça-feira (3) durante ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Às 18h45, os policiais abordaram um indivíduo que conduzia um Citroën C3 no bairro Jardim Vale do Sol. Durante a vistoria, foi constatado que o automóvel havia sido furtado no dia 10 de novembro de 2025, no próprio município.