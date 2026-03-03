03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CARRO

Baep recupera veículo 'dublê' em abordagem na zona sul de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro foi apreendido em São José dos Campos
Carro foi apreendido em São José dos Campos

Um veículo com registro de furto foi recuperado na noite desta terça-feira (3) durante ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), em São José dos Campos.

Às 18h45, os policiais abordaram um indivíduo que conduzia um Citroën C3 no bairro Jardim Vale do Sol. Durante a vistoria, foi constatado que o automóvel havia sido furtado no dia 10 de novembro de 2025, no próprio município.

A ocorrência foi apresentada no Plantão da Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde o caso foi registrado para as providências legais cabíveis.

