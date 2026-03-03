Uma jovem de 21 anos viveu momentos de desespero ao ser agredida pelo ex-companheiro dentro do próprio apartamento, em São José dos Campos. O caso foi registrado em vídeo por um vizinho que ouviu os gritos de socorro e decidiu filmar parte da ação.

Segundo a vítima, as agressões não foram um episódio isolado. Ela afirma que vinha sendo ameaçada e chantageada pelo ex, que prometia divulgar vídeos íntimos caso ela não retomasse o relacionamento.