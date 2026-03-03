Uma jovem de 21 anos viveu momentos de desespero ao ser agredida pelo ex-companheiro dentro do próprio apartamento, em São José dos Campos. O caso foi registrado em vídeo por um vizinho que ouviu os gritos de socorro e decidiu filmar parte da ação.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a vítima, as agressões não foram um episódio isolado. Ela afirma que vinha sendo ameaçada e chantageada pelo ex, que prometia divulgar vídeos íntimos caso ela não retomasse o relacionamento.
“Eu tinha medo de sair de casa. Ele dizia que ia acabar com a minha vida”, relatou a jovem.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria invadido o apartamento e iniciado as agressões. As imagens feitas pelo vizinho mostram a vítima pedindo ajuda. O material foi entregue à polícia e serviu como prova na condução do suspeito à delegacia.
O agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia, mas acabou sendo liberado após os procedimentos legais. A decisão revoltou a família da jovem, que teme pela segurança dela.
“Como eu vou dormir tranquila sabendo que ele está solto?”, questionou a vítima.
O caso é investigado pela Polícia Civil. A jovem deve solicitar medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, que prevê o afastamento do agressor e outras garantias de proteção.
Enquanto isso, a família cobra justiça e reforça o apelo por mais segurança para que a vítima possa retomar a rotina sem medo.