Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (3) um total de seis requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate. Acasem não estava presente na sessão dessa terça-feira.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Urbanova
No primeiro requerimento, Senna pedia informações "acerca do andamento do projeto e da previsão de início das obras do novo acesso viário ao bairro Urbanova".
Eventos
No segundo requerimento, Juliana pedia "informações acerca das condições de saúde, segurança e bem-estar do público nos eventos realizados ou autorizados pelo município, especialmente durante o período de Carnaval, com destaque para o evento ocorrido na região da Via Oeste".
Conselheiros
No terceiro requerimento, Juliana pedia "informações sobre a vedação de convocação de suplentes durante as férias de conselheiros tutelares", bem como "sobre eventual encaminhamento de proposta legislativa" para alterar a legislação municipal sobre o tema.
Habitação
No quarto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a fila de inscritos nos programas habitacionais do município".
Acidentes
No quinto requerimento, Sérgio pedia "informações acerca dos acidentes de trânsito em vias públicas de grande circulação de veículos".
Professores
No sexto requerimento, Thomaz pedia "esclarecimentos formais acerca dos critérios adotados nas convocações para atribuição de aulas referentes ao processo seletivo" para contratação de professor por prazo determinado em 2026.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.