O corpo do motorista Fabiano Magalhães de Souza, de 44 anos, que estava desaparecido desde 24 de fevereiro, foi encontrado nesta terça-feira (3) no Rio Paraíba do Sul, na altura do município de Lavrinhas.
O caso, que começou como desaparecimento em Cruzeiro, agora é investigado pela Polícia Civil sob a perspectiva das circunstâncias da morte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A identificação foi feita por familiares. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames. Até o momento, não há confirmação sobre velório, sepultamento ou eventual prisão de suspeitos.
Desaparecimento e roubo do carro
Fabiano havia sido visto pela última vez na noite de 24 de fevereiro, quando saiu de casa dirigindo seu Ford Ka, ano 2010. Segundo a família, ele não costumava ficar longos períodos sem dar notícias, o que gerou preocupação imediata.
O caso teve um desdobramento no sábado (28), quando a Polícia Militar abordou um adolescente de 15 anos conduzindo o veículo da vítima na avenida Theodoro Quartim Barbosa, em Cruzeiro.
De acordo com o boletim de ocorrência, o menor teria confessado participação no roubo do automóvel junto com outros dois adolescentes. Após o registro do ato infracional, ele foi liberado ao responsável.
Apesar da recuperação do carro, o paradeiro do motorista permanecia desconhecido até a localização do corpo no rio.
Investigação apura ligação entre crime e morte
Inicialmente registrado como desaparecimento de pessoa, o caso agora passa a ser tratado também como morte a esclarecer. A Polícia Civil apura se há relação direta entre o roubo do veículo e o óbito de Fabiano.
A reportagem acompanha o andamento das investigações e aguarda novos esclarecimentos das autoridades sobre a causa da morte e possível responsabilização dos envolvidos.
Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas pelos seguintes canais: 190 (Polícia Militar)/ 181 (Disque Denúncia)/ WhatsApp da DIG de Cruzeiro: (12) 3143-7253. O sigilo é garantido.