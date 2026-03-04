O corpo do motorista Fabiano Magalhães de Souza, de 44 anos, que estava desaparecido desde 24 de fevereiro, foi encontrado nesta terça-feira (3) no Rio Paraíba do Sul, na altura do município de Lavrinhas.

O caso, que começou como desaparecimento em Cruzeiro, agora é investigado pela Polícia Civil sob a perspectiva das circunstâncias da morte.

