Um homem investigado pela Polícia Civil por crimes de furto na região oeste de São José dos Campos foi preso nesta terça-feira (3), no Centro de Jacareí. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço, apreendendo equipamentos e bens furtados, munições e aves silvestres.

As diligências foram cumpridas por policiais civis do 8º Distrito Policial de São José, na rua José Bonifácio, no Centro de Jacareí, onde o investigado foi localizado.