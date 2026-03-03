Um homem investigado pela Polícia Civil por crimes de furto na região oeste de São José dos Campos foi preso nesta terça-feira (3), no Centro de Jacareí. Os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço, apreendendo equipamentos e bens furtados, munições e aves silvestres.
As diligências foram cumpridas por policiais civis do 8º Distrito Policial de São José, na rua José Bonifácio, no Centro de Jacareí, onde o investigado foi localizado.
Durante as buscas no interior do imóvel, foram apreendidos diversos objetos de valor, novos, ainda lacrados, desacompanhados de nota fiscal ou qualquer comprovação de origem lícita. Também foi apreendido o aparelho telefônico celular pertencente ao investigado, para posterior análise pericial.
Também foram localizadas quatro aves da fauna silvestre, da espécie popularmente conhecida como “trinca-ferro”, desprovidas de anilhas de identificação e sem a correspondente documentação ambiental, bem como uma munição de calibre .45, de uso restrito.
Dentre os bens apreendidos, segundo a polícia, destaca-se um tablet da marca Samsung, identificado como objeto de furto ocorrido na última sexta-feira (27) no bairro Jardim Satélite, na região sul de São José dos Campos.
Diante dos prováveis crimes de receptação, posse de munição de uso restrito e manutenção irregular de espécimes da fauna silvestre, a equipe policial apresentou o investigado e os objetos apreendidos na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Jacareí.
A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante do investigado. Segundo a polícia, diligências complementares serão realizadas para identificar potenciais vítimas e os legítimos proprietários dos objetos apreendidos, permitindo a restituição dos bens.