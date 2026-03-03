O corpo de Fabiano Magalhães de Souza, 43 anos, foi encontrado nesta terça-feira (3) no rio Paraíba do Sul, no trecho da cidade de Lavrinhas. O boletim de ocorrência informa que uma ex-cunhada fez o reconhecimento do corpo no IML (Instituto Médico Legal) de Cruzeiro. O cadáver vai passar por exames para determinar a causa da morte.
Fabiano estava desaparecido desde a terça-feira da semana passada (24), após sair de casa, em Cruzeiro, conduzindo seu próprio veículo, um Ford Ka ano 2010. Segundo familiares, ele não tinha o costume de passar dias sem dar notícias, o que aumentou a preocupação.
O caso ganhou repercussão no último sábado (28), quando a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos que conduzia o carro da vítima, localizado na avenida Theodoro Quartim Barbosa.
De acordo com o boletim de ocorrência, o menor confessou ter participado do roubo do automóvel junto com outros dois adolescentes. Após o registro do ato infracional, ele foi liberado ao responsável.
Apesar da recuperação do veículo, o paradeiro de Fabiano permanecia desconhecido até a localização do corpo nesta terça-feira.
O caso foi inicialmente registrado como desaparecimento de pessoa e segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da morte e a possível relação com o roubo do veículo.