A Prefeitura de São José dos Campos inaugurou uma usina de biogás no Cedin Ana Maria de Arruda Pereira, no Jardim São José, na zona leste da cidade. A unidade utiliza biodigestores para transformar resíduos orgânicos em gás e fertilizante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia contou com a presença do prefeito Anderson Farias (PSD), do cônsul de Israel no Brasil, Rafael Erdreich, além de autoridades municipais e representantes de empresas parceiras. Segundo a administração municipal, o projeto integra a política de destinação de resíduos orgânicos nas escolas da rede pública.

Como funciona o sistema.