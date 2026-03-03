A Prefeitura de São José dos Campos inaugurou uma usina de biogás no Cedin Ana Maria de Arruda Pereira, no Jardim São José, na zona leste da cidade. A unidade utiliza biodigestores para transformar resíduos orgânicos em gás e fertilizante.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A cerimônia contou com a presença do prefeito Anderson Farias (PSD), do cônsul de Israel no Brasil, Rafael Erdreich, além de autoridades municipais e representantes de empresas parceiras. Segundo a administração municipal, o projeto integra a política de destinação de resíduos orgânicos nas escolas da rede pública.
Como funciona o sistema.
O equipamento opera por meio de biodigestores que processam restos de alimentos, resíduos vegetais e poda de grama. O material é convertido em biogás, utilizado como fonte de energia, e em biofertilizante, aplicado em atividades agrícolas e projetos de plantio.
De acordo com a empresa HomeBiogas, responsável pela tecnologia, cada unidade pode processar até 10 quilos de resíduos orgânicos por dia, gerando volume equivalente a até 2,5 botijões de gás residencial, além de fertilizante líquido.
O primeiro lote, com 10 equipamentos, foi doado por meio do programa Mashav, em parceria com o Consulado de Israel no Brasil.
A previsão é que o projeto tenha acompanhamento técnico por três anos e possa ser ampliado para outras unidades da rede municipal.
Projeto nas escolas.
Além da geração de biogás, o programa prevê atividades pedagógicas relacionadas ao tratamento de resíduos. As escolas participantes recebem viveiros de mudas e desenvolvem ações educativas sobre o ciclo do reaproveitamento orgânico.
A primeira usina instalada na rede municipal foi implantada no Cedin Prof.ª Dejanira Moreira Machado dos Santos, no bairro Setville.
Outras unidades que devem receber biodigestores:
Cedin Armilinda Locatelli de Macedo (Vila Tesouro)
Cedin Professora Eliana de Oliveira Santos Cruz (Residencial Armando Moreira Righi)
Cecoi Célio Lemos (Jardim Jussara)
Cedin Santo Antônio de Sant’Anna Galvão (Conjunto Residencial Flamboyant)
Cedin Maroca Veneziani (Alto da Ponte)
Atualmente, o município possui três biodigestores em funcionamento, incluindo uma unidade instalada no Centro de Controle de Zoonoses. O projeto conta com apoio da Farma Conde.