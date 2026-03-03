A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (3) João Lenon Alves dos Santos, 34 anos, apontado como autor do feminicídio de Ana Luiza Fonseca dos Santos, 58 anos. Ela foi encontrada morta na residência do casal, em Paraibuna. Segundo a polícia, ela foi atingida por ao menos nove facadas.

Desde o crime, em 16 de fevereiro, a polícia procurava João Lenon, suspeito de matar a própria esposa a facadas. Ele foi preso nesta terça-feira (3) na cidade de Viradouro (SP), após fuga de vários dias.