A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (3) João Lenon Alves dos Santos, 34 anos, apontado como autor do feminicídio de Ana Luiza Fonseca dos Santos, 58 anos. Ela foi encontrada morta na residência do casal, em Paraibuna. Segundo a polícia, ela foi atingida por ao menos nove facadas.
Desde o crime, em 16 de fevereiro, a polícia procurava João Lenon, suspeito de matar a própria esposa a facadas. Ele foi preso nesta terça-feira (3) na cidade de Viradouro (SP), após fuga de vários dias.
A captura foi resultado de uma ação conjunta das forças de segurança, que rastrearam o suspeito até o município no interior paulista. Ao ser abordado, João Lenon foi interrogado pela equipe da Delegacia de Polícia de Paraibuna, ocasião em que confirmou a autoria do crime.
O crime
Ana Luiza foi morta em 16 de fevereiro de 2026, em uma residência localizada na Estrada do Espírito Santo, no bairro Vila de Fátima, em Paraibuna. Ela foi encontrada sem vida no imóvel com vários ferimentos causados por faca. Conforme o boletim de ocorrência, Ana Luiza havia sido atingida por pelo menos nove golpes.
Testemunhas relataram que, logo após cometer o crime, o suspeito teria ligado para familiares confessando o assassinato da companheira, com quem mantinha um relacionamento de aproximadamente cinco anos.
A conversa foi gravada por uma parente e anexada ao inquérito como prova. Depois disso, João Lenon fugiu e não foi mais localizado.
Após ser preso e levado à delegacia, João Lenon confirmou a prática do feminicídio durante o interrogatório policial. Ele foi recolhido ao sistema prisional e segue preso preventivamente. Ele vai responder pelo crime de feminicídio qualificado por violência doméstica.