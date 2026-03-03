A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (7), das 9h às 15h, o primeiro Dia D de vacinação de 2026. As 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve estarão abertas para atendimento ao público.

A mobilização tem como foco principal a vacinação contra a febre amarela, com o objetivo de ampliar a cobertura no município e proteger o público-alvo. Além desse imunizante, os moradores poderão atualizar a caderneta com outras vacinas disponíveis no calendário oficial.