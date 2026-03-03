A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (7), das 9h às 15h, o primeiro Dia D de vacinação de 2026. As 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Resolve estarão abertas para atendimento ao público.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A mobilização tem como foco principal a vacinação contra a febre amarela, com o objetivo de ampliar a cobertura no município e proteger o público-alvo. Além desse imunizante, os moradores poderão atualizar a caderneta com outras vacinas disponíveis no calendário oficial.
Também estarão disponíveis doses contra Covid-19, HPV, Tríplice Viral, Varicela, Hepatites A e B, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica 10 e Meningocócica ACWY, entre outras. O calendário completo pode ser consultado no site da Prefeitura e diretamente nas unidades.
A administração municipal informa que a ação busca facilitar o acesso, especialmente para quem encontra dificuldade em comparecer às UBSs durante a semana. Os moradores poderão se vacinar em qualquer unidade da cidade, independentemente do bairro de residência.
O serviço digital Vacina Rápida, acessível pelo site oficial e pelo aplicativo Saúde na Mão, permite consultar a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera em cada UBS.
Durante a semana, agentes comunitários de saúde intensificam visitas domiciliares para identificar pessoas com vacinação em atraso. A Prefeitura também realiza contatos por telefone e mensagens para orientar sobre a importância da imunização.
De segunda a sexta-feira, 40 UBSs e cinco Unidades Avançadas oferecem vacinação, com encerramento uma hora antes do fechamento de cada unidade.
A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados. Os sintomas iniciais incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos e fraqueza. Em casos graves, pode haver icterícia, sangramentos e risco de morte.
A vacina é indicada para pessoas de 9 meses a 59 anos. Crianças devem receber uma dose aos 9 meses e reforço aos 4 anos. Quem tomou apenas uma dose antes dos 5 anos precisa do reforço. Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber dose única. Idosos a partir de 60 anos que moram ou vão viajar para áreas com circulação do vírus devem avaliar a atualização da vacina, conforme orientação de saúde.