O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) detonou, na tarde desta terça-feira (3), o artefato suspeito encontrado no Rio Paraíba do Sul, na região do Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e provocou a interdição da Ponte Flaminio Vaz de Lima, principal acesso ao bairro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A explosão foi realizada de forma controlada, seguindo protocolo técnico para ocorrências com possível material explosivo. O trânsito na região ficou lento e houve congestionamento, afetando o trânsito no bairro durante o período da tarde.

Vídeo mostra operação