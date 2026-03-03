03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ARTEFATO EXPLOSIVO

VÍDEO: Gate detona bomba no Urbanova, em SJC; trânsito travou

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Artefato encontrado no local
O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) detonou, na tarde desta terça-feira (3), o artefato suspeito encontrado no Rio Paraíba do Sul, na região do Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e provocou a interdição da Ponte Flaminio Vaz de Lima, principal acesso ao bairro.

A explosão foi realizada de forma controlada, seguindo protocolo técnico para ocorrências com possível material explosivo. O trânsito na região ficou lento e houve congestionamento, afetando o trânsito no bairro durante o período da tarde.

Vídeo mostra operação

Um vídeo obtido por OVALE mostra o instante em que o objeto é retirado da água por uma equipe que realizava pesca magnética no rio. Após a identificação do material suspeito, policiais isolaram a área e acionaram o Gate.

Especialistas avaliaram o artefato e optaram pela detonação preventiva, procedimento padrão em casos de risco potencial.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a origem do objeto.

Ocorrência mobilizou unidade antibomba

O Gate é a unidade especializada da Polícia Militar em ocorrências com explosivos e situações de alto risco. A atuação no Urbanova seguiu protocolos de segurança para preservar moradores, pedestres e motoristas que circulavam pela região.

Após a detonação controlada, a área permaneceu isolada para perícia técnica. OVALE acompanha o caso.

