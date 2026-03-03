O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) detonou, na tarde desta terça-feira (3), o artefato suspeito encontrado no Rio Paraíba do Sul, na região do Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e provocou a interdição da Ponte Flaminio Vaz de Lima, principal acesso ao bairro.
A explosão foi realizada de forma controlada, seguindo protocolo técnico para ocorrências com possível material explosivo. O trânsito na região ficou lento e houve congestionamento, afetando o trânsito no bairro durante o período da tarde.
Vídeo mostra operação
Um vídeo obtido por OVALE mostra o instante em que o objeto é retirado da água por uma equipe que realizava pesca magnética no rio. Após a identificação do material suspeito, policiais isolaram a área e acionaram o Gate.
Especialistas avaliaram o artefato e optaram pela detonação preventiva, procedimento padrão em casos de risco potencial.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a origem do objeto.
Ocorrência mobilizou unidade antibomba
O Gate é a unidade especializada da Polícia Militar em ocorrências com explosivos e situações de alto risco. A atuação no Urbanova seguiu protocolos de segurança para preservar moradores, pedestres e motoristas que circulavam pela região.
Após a detonação controlada, a área permaneceu isolada para perícia técnica. OVALE acompanha o caso.