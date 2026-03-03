O cirurgião-dentista Matheus Felipe Ribeiro Silveira, de 26 anos, foi encontrado morto no próprio local de trabalho após sofrer um infarto fulminante. Equipes de socorro chegaram a tentar reanimá-lo, mas o óbito foi confirmado no local.

O caso ocorreu no fim da tarde, no Centro de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 18h35.