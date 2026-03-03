03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Matheus Felipe, dentista, 26 anos, morre após infarto fulminante

Por Da Redação | João Pinheiro (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Matheus Felipe, dentista, 26 anos, morre após infarto fulminante
Matheus Felipe, dentista, 26 anos, morre após infarto fulminante

O cirurgião-dentista Matheus Felipe Ribeiro Silveira, de 26 anos, foi encontrado morto no próprio local de trabalho após sofrer um infarto fulminante. Equipes de socorro chegaram a tentar reanimá-lo, mas o óbito foi confirmado no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no fim da tarde, no Centro de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 18h35.

Segundo informações, profissionais realizaram manobras de reanimação, porém o jovem não respondeu aos procedimentos. A morte causou comoção na cidade.

Matheus era filho dos proprietários da empresa HD Cartuchos e atuava como dentista no município, onde era conhecido pelo atendimento na área odontológica.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários