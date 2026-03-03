Um homem identificado como José Geraldo Pereira Gonçalves, 53 anos, popularmente conhecido como “Purguinha”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), em uma região de mata no bairro Capituba, na zona rural de Guaratinguetá. Ele estava desaparecido há cerca de duas semanas.
Segundo informações preliminares, o corpo foi localizado por volta das 8h20 por moradores da localidade. O boletim de ocorrência aponta que o corpo da vítima estava em estado de putrefação.
O local do encontro do cadáver foi preservado para o trabalho da Polícia Científica. Logo após, o corpo foi enviado ao IML (Instituto Médico Legal) para determinar a causa da morte por meio de exame necroscópico e toxicológico.
De acordo com o registro policial, o filho da vítima disse que moradores do bairro Capituba localizaram o pai já sem vida, em uma área de mata existente nas proximidades de um brejo, no mesmo bairro.
Um morador, ao verificar um gado na região, sentiu forte odor vindo da mata e, ao adentrar o local, deparou-se com o corpo em avançado estado de decomposição. O filho foi avisado e reconheceu o corpo do pai.
José Geraldo foi encontrado despido, com o short que utilizava no dia do desaparecimento ao lado do corpo.
Morte da esposa
O filho informou que o pai vinha apresentando quadro de profundo abatimento emocional desde o falecimento da esposa, ocorrido há cerca de três meses em razão de um câncer, doença que evoluiu rapidamente.
Contou ainda que o pai passou a viver sozinho, tornando-se progressivamente desmotivado e desorientado. Em determinado momento, ele saiu de casa e não mais retornou. O desaparecimento foi comunicado pela família.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita (não criminal) e encontro de cadáver. O caso foi direcionado ao 2º Distrito Policial de Guaratinguetá.