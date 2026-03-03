Um homem identificado como José Geraldo Pereira Gonçalves, 53 anos, popularmente conhecido como “Purguinha”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (3), em uma região de mata no bairro Capituba, na zona rural de Guaratinguetá. Ele estava desaparecido há cerca de duas semanas.

Segundo informações preliminares, o corpo foi localizado por volta das 8h20 por moradores da localidade. O boletim de ocorrência aponta que o corpo da vítima estava em estado de putrefação.