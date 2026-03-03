Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante suspeita de envenenar os dois filhos. Um menino de 9 anos morreu, e a irmã dele, de 14, sobreviveu após ingerir apenas parte da bebida oferecida pela mãe. O caso é tratado como homicídio e segue sob investigação.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (3), em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. A adolescente procurou uma viatura da Polícia Militar e relatou que a mãe e o irmão estavam passando mal dentro de casa, no bairro Santo Agostinho.