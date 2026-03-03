Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante suspeita de envenenar os dois filhos. Um menino de 9 anos morreu, e a irmã dele, de 14, sobreviveu após ingerir apenas parte da bebida oferecida pela mãe. O caso é tratado como homicídio e segue sob investigação.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (3), em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais. A adolescente procurou uma viatura da Polícia Militar e relatou que a mãe e o irmão estavam passando mal dentro de casa, no bairro Santo Agostinho.
O SAMU (erviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a criança não resistiu às tentativas de reanimação. A jovem contou aos policiais que a mãe havia servido uma vitamina e refrigerante horas antes. Segundo ela, as bebidas apresentavam gosto e cheiro estranhos, o que a fez consumir apenas pequena quantidade.
A adolescente também relatou que, apesar de o irmão não ter o costume de beber refrigerante por orientação da mãe, naquele dia a mulher teria insistido, afirmando que os três iriam “comemorar”.
Durante o atendimento da ocorrência, um amigo da família informou aos policiais que a suspeita é farmacêutica e proprietária de uma farmácia na cidade, o que levantou a hipótese de acesso a substâncias controladas. No imóvel, foram encontradas cartas com conteúdo de despedida, nas quais a mulher mencionaria a intenção de tirar a própria vida e a dos filhos.
A Polícia Civil realizou perícia na residência e recolheu materiais para análise. Exames laboratoriais devem apontar qual substância foi utilizada e esclarecer as circunstâncias do crime.