Uma mulher de 57 anos morreu após permanecer seis dias internada com graves mutilações nos pés. Ela havia sido socorrida com oito dedos amputados, e a principal suspeita do crime é a própria filha, de 34 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, Maria Luiza Azevedo Hilário, faleceu no fim da manhã de segunda-feira (2), no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ela estava internada desde o dia 24 de fevereiro.