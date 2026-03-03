03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
HOMICÍDIO

Mulher que teve 8 dedos cortados morre e filha é suspeita

Por Da Redação | Itaperuna (RJ)
Maria Luiza Azevedo Hilário
Maria Luiza Azevedo Hilário

Uma mulher de 57 anos morreu após permanecer seis dias internada com graves mutilações nos pés. Ela havia sido socorrida com oito dedos amputados, e a principal suspeita do crime é a própria filha, de 34 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima, Maria Luiza Azevedo Hilário, faleceu no fim da manhã de segunda-feira (2), no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ela estava internada desde o dia 24 de fevereiro.

Segundo informações da investigação, a filha procurou uma Unidade Básica de Saúde no bairro Guaritá, na região do Vinhosa, alegando que uma vizinha teria invadido a residência da família e atacado a mãe. Diante da gravidade do relato, uma funcionária foi até o imóvel, na Rua Joaquim Caetano Queres, onde encontrou a vítima deitada em um colchonete, já com parte dos dedos dos pés amputados.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o resgate. De acordo com a polícia, chamou a atenção o fato de não haver marcas de sangue na casa. Posteriormente, foi constatado que os cômodos haviam sido lavados, circunstância admitida pela filha.

Inicialmente, a mulher afirmou que a autora seria uma vizinha com quem teria desavenças, moradora de Macaé. Ela chegou a dizer que o crime teria ligação com um suposto ritual religioso. A polícia, no entanto, localizou a pessoa citada e confirmou que ela não estava em Itaperuna no dia do ocorrido, apresentando álibi comprovado.

Os investigadores também informaram que os dedos amputados não foram encontrados no imóvel. O caso segue sob apuração para esclarecer a dinâmica dos fatos e eventual responsabilização criminal.

