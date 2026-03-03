Uma mulher de 57 anos morreu após permanecer seis dias internada com graves mutilações nos pés. Ela havia sido socorrida com oito dedos amputados, e a principal suspeita do crime é a própria filha, de 34 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima, Maria Luiza Azevedo Hilário, faleceu no fim da manhã de segunda-feira (2), no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ela estava internada desde o dia 24 de fevereiro.
Segundo informações da investigação, a filha procurou uma Unidade Básica de Saúde no bairro Guaritá, na região do Vinhosa, alegando que uma vizinha teria invadido a residência da família e atacado a mãe. Diante da gravidade do relato, uma funcionária foi até o imóvel, na Rua Joaquim Caetano Queres, onde encontrou a vítima deitada em um colchonete, já com parte dos dedos dos pés amputados.
O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o resgate. De acordo com a polícia, chamou a atenção o fato de não haver marcas de sangue na casa. Posteriormente, foi constatado que os cômodos haviam sido lavados, circunstância admitida pela filha.
Inicialmente, a mulher afirmou que a autora seria uma vizinha com quem teria desavenças, moradora de Macaé. Ela chegou a dizer que o crime teria ligação com um suposto ritual religioso. A polícia, no entanto, localizou a pessoa citada e confirmou que ela não estava em Itaperuna no dia do ocorrido, apresentando álibi comprovado.
Os investigadores também informaram que os dedos amputados não foram encontrados no imóvel. O caso segue sob apuração para esclarecer a dinâmica dos fatos e eventual responsabilização criminal.