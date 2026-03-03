O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de casa ao lado de um bebê. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que foi preso e confessou o assassinato. Segundo a polícia, ele afirmou ter cometido o homicídio após desconfiar de uma suposta traição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Policiais militares localizaram o homem na noite de segunda-feira (2) e efetuaram a prisão.