03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Matou a esposa e deixou o corpo ao lado de um bebê

Por Da Redação | Águas Lindas de Goiás
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Matou a esposa e deixou o corpo ao lado de um bebê
Matou a esposa e deixou o corpo ao lado de um bebê

O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de casa ao lado de um bebê. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que foi preso e confessou o assassinato. Segundo a polícia, ele afirmou ter cometido o homicídio após desconfiar de uma suposta traição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Policiais militares localizaram o homem na noite de segunda-feira (2) e efetuaram a prisão.

De acordo com a corporação, o suspeito declarou que matou a companheira com golpes na cabeça. Ele também afirmou ter dúvidas sobre a paternidade da criança que estava ao lado do corpo no momento em que a vítima foi encontrada.

Ainda conforme os policiais, o homem apresentava arranhões em um dos braços, o que pode indicar tentativa de defesa por parte da mulher. A vítima tinha sinais de afundamento no crânio.

O preso foi encaminhado à delegacia da região. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, que vai apurar as circunstâncias e a motivação do feminicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários