O corpo de uma mulher foi encontrado dentro de casa ao lado de um bebê. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, que foi preso e confessou o assassinato. Segundo a polícia, ele afirmou ter cometido o homicídio após desconfiar de uma suposta traição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Policiais militares localizaram o homem na noite de segunda-feira (2) e efetuaram a prisão.
De acordo com a corporação, o suspeito declarou que matou a companheira com golpes na cabeça. Ele também afirmou ter dúvidas sobre a paternidade da criança que estava ao lado do corpo no momento em que a vítima foi encontrada.
Ainda conforme os policiais, o homem apresentava arranhões em um dos braços, o que pode indicar tentativa de defesa por parte da mulher. A vítima tinha sinais de afundamento no crânio.
O preso foi encaminhado à delegacia da região. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil de Goiás, que vai apurar as circunstâncias e a motivação do feminicídio.