Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após matar a ex-companheira, de 26, e enviar um áudio à filha de 9 anos confessando o crime. A vítima já havia registrado boletins de ocorrência contra ele anteriormente. O suspeito permanece detido e o caso é investigado pela Polícia Civil.
O crime ocorreu em um motel na zona leste de São Paulo, no domingo (1º). A vítima foi identificada como Stephanie da Silva. Após o assassinato, Davi Rodrigues Barbosa enviou uma mensagem de voz à filha mais velha do casal assumindo a autoria.
No áudio, ele pede perdão à criança e afirma que havia “acabado de matar” a mãe dela. A gravação, segundo a investigação, foi feita pouco depois do crime.
Em depoimento, o homem declarou que “perdeu a cabeça”. Aos policiais militares, inicialmente afirmou que teria planejado o assassinato, mas posteriormente negou premeditação. Ele também relatou inconformismo com a divisão de bens após a separação, que incluiu um carro, uma casa e o pagamento de pensão no valor de R$ 1 mil. O casal manteve relacionamento por 12 anos e teve dois filhos.
A ocorrência foi registrada na 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São Mateus, que conduz as investigações. O suspeito segue à disposição da Justiça.