Um homem de 34 anos foi preso em flagrante após matar a ex-companheira, de 26, e enviar um áudio à filha de 9 anos confessando o crime. A vítima já havia registrado boletins de ocorrência contra ele anteriormente. O suspeito permanece detido e o caso é investigado pela Polícia Civil.

O crime ocorreu em um motel na zona leste de São Paulo, no domingo (1º). A vítima foi identificada como Stephanie da Silva. Após o assassinato, Davi Rodrigues Barbosa enviou uma mensagem de voz à filha mais velha do casal assumindo a autoria.