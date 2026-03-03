03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Mariele, 22 anos, é esfaqueada e queimada após 'não' a colega

Por Da Redação | Jaboatão dos Guararapes (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mariele Vitória Alves de Lima
Mariele Vitória Alves de Lima

Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada e teve o corpo incendiado após recusar um relacionamento amoroso com um ex-colega de trabalho. Ela está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O suspeito foi localizado pela polícia e preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na segunda-feira (2), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, Mariele Vitória Alves de Lima, foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, onde permanece sob cuidados intensivos.

De acordo com familiares, o agressor, identificado como José Leonardo Pereira da Silva, trabalhava com a jovem e teria se aproximado dela com interesse amoroso. Após ter o pedido de relacionamento rejeitado, ele não teria aceitado o fim do contato. Segundo relato da irmã da vítima, Mariele decidiu encerrar até mesmo a amizade ao perceber comportamentos que a desagradaram.

Informações apuradas apontam que o homem havia sido demitido há cerca de um mês. Ele teria invadido o antigo local de trabalho da jovem e desferido golpes de faca. Em seguida, conforme testemunhas, jogou thinner sobre a vítima e ateou fogo.

Policiais militares localizaram o suspeito na residência onde morava. Ele apresentava ferimentos na região da barriga e em um dos braços. O celular da vítima teria sido encontrado debaixo da cama do investigado.

A família cobra justiça e defende punição rigorosa. Parentes afirmam que o crime foi premeditado e expressaram revolta diante de mais um caso de violência contra a mulher.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários