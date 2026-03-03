Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada e teve o corpo incendiado após recusar um relacionamento amoroso com um ex-colega de trabalho. Ela está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O suspeito foi localizado pela polícia e preso.
O crime aconteceu na segunda-feira (2), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, Mariele Vitória Alves de Lima, foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, onde permanece sob cuidados intensivos.
De acordo com familiares, o agressor, identificado como José Leonardo Pereira da Silva, trabalhava com a jovem e teria se aproximado dela com interesse amoroso. Após ter o pedido de relacionamento rejeitado, ele não teria aceitado o fim do contato. Segundo relato da irmã da vítima, Mariele decidiu encerrar até mesmo a amizade ao perceber comportamentos que a desagradaram.
Informações apuradas apontam que o homem havia sido demitido há cerca de um mês. Ele teria invadido o antigo local de trabalho da jovem e desferido golpes de faca. Em seguida, conforme testemunhas, jogou thinner sobre a vítima e ateou fogo.
Policiais militares localizaram o suspeito na residência onde morava. Ele apresentava ferimentos na região da barriga e em um dos braços. O celular da vítima teria sido encontrado debaixo da cama do investigado.
A família cobra justiça e defende punição rigorosa. Parentes afirmam que o crime foi premeditado e expressaram revolta diante de mais um caso de violência contra a mulher.