Uma jovem de 22 anos foi esfaqueada e teve o corpo incendiado após recusar um relacionamento amoroso com um ex-colega de trabalho. Ela está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O suspeito foi localizado pela polícia e preso.

O crime aconteceu na segunda-feira (2), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, Mariele Vitória Alves de Lima, foi socorrida e levada para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, onde permanece sob cuidados intensivos.