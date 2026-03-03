Uma mulher de 27 anos foi baleada durante o velório da própria mãe e precisou ser transferida para outro hospital devido à gravidade dos ferimentos. Um dos disparos atingiu a região da coluna, na área próxima à medula, o que exigiu atendimento especializado.
O crime ocorreu durante o cortejo fúnebre em Baependi, no Sul de Minas Gerais. A vítima foi socorrida inicialmente na cidade, mas acabou encaminhada para uma unidade hospitalar em Varginha.
O ataque foi registrado por pessoas que acompanhavam a cerimônia. As imagens mostram uma motocicleta se aproximando, momento em que o passageiro desce ou se inclina e efetua disparos à queima-roupa antes de fugir.
A polícia informou que um suspeito foi preso. Outros possíveis envolvidos já foram identificados e seguem sendo procurados. Até o momento, não houve divulgação oficial sobre o estado de saúde atualizado da vítima.