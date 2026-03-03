O mistério foi desfeito. Após dias de expectativa e divulgação de pistas nas redes sociais, o Mirage Circus confirmou que São José dos Campos será o próximo destino do espetáculo itinerante. E a data será a partir do dia 10 de março, mas ainda sem o horário confirmado e o local.

A chegada do circo promete movimentar a cidade com uma megaestrutura que inclui atrações de grande porte e uma roda-gigante instalada dentro do complexo. A proposta é oferecer ao público uma experiência imersiva, com números que combinam tecnologia, efeitos visuais e performances artísticas.