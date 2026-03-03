Maria Glória de Souza Campos morreu em São José dos Campos nesta segunda-feira (2), aos 85 anos. O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (3) no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.

Muito querida, dona Maria também era conhecida por gostar muito de animais. Agora, deixará saudades e lições de vida para os amigos e parentes mais próximos.