Maria Glória de Souza Campos morreu em São José dos Campos nesta segunda-feira (2), aos 85 anos. O sepultamento aconteceu nesta terça-feira (3) no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.
Muito querida, dona Maria também era conhecida por gostar muito de animais. Agora, deixará saudades e lições de vida para os amigos e parentes mais próximos.
Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dela, como Neusa Silva. "Meus sentimentos à família e amigos enlutados que Deus conforte", disse.
Rosalina Ribeiro também lamentou. "Meus sentimentos a toda família que Deus conforte vocês", escreveu.