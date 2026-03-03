03 de março de 2026
CRIME

Suspeito de matar patroa por dívida de jogatina morre ao fugir

Por Da Redação | Feira de Santana (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 45 anos foi morta dentro de casa durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (5). O marido dela, de 72 anos, também foi atacado e ficou ferido. O principal suspeito do crime é o caseiro da propriedade, que morreu após fugir e se envolver em um acidente durante perseguição policial.

O crime aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. A vítima foi identificada como Eliane Matos Santana Pedreira. De acordo com as primeiras informações, o funcionário trabalhava no imóvel havia cerca de quatro meses.

Segundo relato do marido à polícia, o suspeito, de 36 anos, costumava pedir dinheiro emprestado com frequência. A desconfiança é de que ele acumulava dívidas relacionadas a jogos de azar. A investigação aponta que a invasão à residência pode ter sido motivada pela intenção de obter mais dinheiro.

Após o ataque, o homem fugiu levando o carro da família. O veículo foi localizado na BR-407. Ainda conforme a polícia, ele desobedeceu à ordem de parada e tentou escapar, mas acabou colidindo com um caminhão no Km 102 da rodovia. Ele morreu no local.

O idoso ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade, onde permanece sob cuidados médicos. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana conduz as investigações para esclarecer todos os detalhes do caso.

