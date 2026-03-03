Uma mulher de 45 anos foi morta dentro de casa durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (5). O marido dela, de 72 anos, também foi atacado e ficou ferido. O principal suspeito do crime é o caseiro da propriedade, que morreu após fugir e se envolver em um acidente durante perseguição policial.

O crime aconteceu no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, na Bahia. A vítima foi identificada como Eliane Matos Santana Pedreira. De acordo com as primeiras informações, o funcionário trabalhava no imóvel havia cerca de quatro meses.