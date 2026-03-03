O preço da cesta básica subiu 0,21% no Vale do Paraíba em fevereiro de 2026, na comparação com janeiro. O valor subiu de R$ R$ 2.839,55 para R$ 2.845,54, ficando R$ 5,99 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

O aumento acontece após queda de 0,14% no preço da cesta em janeiro, que ficou R$ 4,09 mais barata no mês.