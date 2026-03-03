O preço da cesta básica subiu 0,21% no Vale do Paraíba em fevereiro de 2026, na comparação com janeiro. O valor subiu de R$ R$ 2.839,55 para R$ 2.845,54, ficando R$ 5,99 mais cara, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
O aumento acontece após queda de 0,14% no preço da cesta em janeiro, que ficou R$ 4,09 mais barata no mês.
A cesta básica pesquisada pelo Nupes tem 44 produtos, sendo 32 de alimentação, sete de limpeza e cinco de higiene pessoal. O levantamento de preços é feito semanalmente em 16 supermercados de São José dos Campos, Taubaté, Caçapava e Campos do Jordão.
O balanço dos últimos 12 meses mostra queda 1,73% no valor da cesta básica, o que representa um desconto de R$ 50,15 em fevereiro deste ano na comparação com o valor da cesta no mesmo mês do ano passado – R$ 2.845,54 contra R$ 2.895,69.
“O percentual de preços da cesta de -1,73% foi inferior à prévia da inflação nacional, IPCA-15 medido pelo IBGE, que foi de +4,10% nos últimos 12 meses”, informou o Nupes.
Cidades
O valor da cesta variou nas cidades do Vale em fevereiro, com a maior redução em São José dos Campos, com queda de 0,26% -- R$ 2.809 para R$ 2.801,91. Campos do Jordão registrou a maior alta, com 0,62% de crescimento – R$ 2.968,63 para R$ 2.987,05.
A cesta básica aumentou 0,24% em Taubaté (R$ 2.778,03 para R$ 2.784,81) e subiu 0,22% em Caçapava (R$ 2.802,32 para R$ 2.808,40).
“A competição entre os supermercados e os custos logísticos podem explicar essas diferenças entre os preços da cesta nos municípios”, avaliou o Nupes.
Produtos
Entre os produtos que compõe a cesta básica, os que tiveram maior redução no preço em fevereiro foram mamão formosa (-17,99%), tomate (-11,92%) e açúcar refinado (-5,49%).
Por outro lado, ficaram mais caros a abobrinha (+23,58%), ovo branco (+17,66%) e feijão carioquinha (+13,30%).
“A abobrinha, que registrou a maior alta do período, teve seu preço impulsionado por uma redução temporária da oferta causada por chuvas intensas nas principais regiões produtoras, o que comprometeu a produtividade e a qualidade deste hortifruti, que possui ciclo curto e elevada sensibilidade climática.”, explicou o Nupes.