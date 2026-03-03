O São José promove uma ação especial para o jogo deste sábado (7), às 15h, no estádio Estádio Martins Pereira, contra o Sertãozinho e oferece entrada gratuita para as mulheres, por meio do Ingresso Solidário, em benefício da Sociedade São Vicente de Paulo, responsável pelo tradicional Arraiá do Frederico.

A iniciativa une futebol e solidariedade. Para garantir o ingresso, as mulheres deverão levar um dos seguintes itens: leite longa vida, óleo de cozinha, pó de café ou água mineral — este último destinado às vítimas das chuvas em Juiz de Fora (MG). A troca será feita diretamente nas catracas de acesso ao estádio, válida tanto para o Setor Polipet (cadeiras) quanto para o Setor Pontz (arquibancadas).