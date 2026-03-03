O São José promove uma ação especial para o jogo deste sábado (7), às 15h, no estádio Estádio Martins Pereira, contra o Sertãozinho e oferece entrada gratuita para as mulheres, por meio do Ingresso Solidário, em benefício da Sociedade São Vicente de Paulo, responsável pelo tradicional Arraiá do Frederico.
A iniciativa une futebol e solidariedade. Para garantir o ingresso, as mulheres deverão levar um dos seguintes itens: leite longa vida, óleo de cozinha, pó de café ou água mineral — este último destinado às vítimas das chuvas em Juiz de Fora (MG). A troca será feita diretamente nas catracas de acesso ao estádio, válida tanto para o Setor Polipet (cadeiras) quanto para o Setor Pontz (arquibancadas).
O clube orienta que as torcedoras cheguem com antecedência, a fim de evitar filas e facilitar o acesso. A expectativa é de boa presença no Martins Pereira, em um fim de semana marcado por homenagem e mobilização social.
Além da ação voltada às mulheres, segue mantida a entrada gratuita para crianças até 11 anos. "A estratégia tem surtido efeito nas últimas partidas, com maior presença de pais e filhos nas arquibancadas, fortalecendo o vínculo com a Águia do Vale e incentivando a renovação da torcida", diz o clube.
INGRESSOS À VENDA
Além disso, os ingressos para a partida já estão à venda pela plataforma saojose.soudaliga.com.br, nas Lojas Oscar e na Loja da Águia.
Valores:
Setor Polipet (Cadeiras) R$ 60, Setor Pontz (Arquibancada) R$ 30
Gratuidade para crianças até 11 anos
Proporcionada por uma ação conjunta dos patrocinadores do clube, com o objetivo de incentivar as crianças a assistir aos jogos no Martinzão, o São José mantém a gratuidade para as crianças até 11 anos.
Essa a carga de ingressos de gratuidade continuará sendo limitada e os bilhetes entregues diretamente nas catracas de acesso ao estádio, mediante o acompanhamento de responsável e a apresentação de documento de identificação original com foto. O benefício é válido tanto para o Setor PONTZ CONSÓRCIO (arquibancadas) quanto para o Setor POLIPET (cadeiras).
Meia-entrada
Será oferecida uma carga de ingressos para meia-entrada (para estudantes, professores da rede pública, Pessoas com Deficiência (PcD) e pessoas acima de 60 anos), disponível tanto no site oficial da venda dos bilhetes quanto na loja física. Para a obtenção do benefício, será obrigatória a apresentação de documento de identificação (com foto) em uma catraca específica para o acesso ao estádio. Os ingressos serão conferidos individualmente.
Os estudantes até 17 anos, com a meia-entrada, podem apresentar apenas o documento de RG para a comprovação da idade.
Sócio Águia
Vale destacar que o Sócio-Águia tem ingresso garantido em todos os jogos em casa do São José. O acesso é realizado com a carteirinha!