O Vale do Paraíba registra saldo negativo de 2.163 empregos em janeiro de 2026, o pior resultado desde 2017, quando a região cortou 2.185 postos de trabalho no primeiro mês do ano. O número é resultado de 25.628 admissões e 27.791 desligamentos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (3).