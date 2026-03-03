O Vale do Paraíba registra saldo negativo de 2.163 empregos em janeiro de 2026, o pior resultado desde 2017, quando a região cortou 2.185 postos de trabalho no primeiro mês do ano. O número é resultado de 25.628 admissões e 27.791 desligamentos
Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, e foram divulgados nesta terça-feira (3).
A região terminou o ano passado com 13.351 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.108 empregos.
Nos últimos 12 meses, o saldo da região é positivo em 11.391 postos de trabalho, segundo o levantamento do Caged.
O resultado negativo em janeiro de 2026 é mais de 10 vezes superior ao saldo negativo de janeiro do ano passado, quando a região registrou 203 postos de trabalho cortados no primeiro mês do ano.
Na série histórica do Caged, que começa em 2007, em 10 dos 20 anos contabilizados o mês de janeiro registra saldo negativo. O recorde é de 2009, ano que começou cortando 3.201 postos de trabalho em janeiro.
Cidades
Apenas 13 cidades do Vale tiveram saldo positivo em janeiro de 2026, com maior saldo em Pindamonhangaba (235), Cruzeiro (89), São Luiz do Paraitinga (37), Jambeiro (23) e São José dos Campos (22). Paraibuna terminou o mês com saldo zerado.
As demais 25 cidades tiveram saldo negativo em janeiro, destaque negativo para Taubaté (-558), Jacareí (-552), Ubatuba (-291), São Sebastião (-246) e Caraguatatuba (-176).