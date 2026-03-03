O Jacareí recebe o Colorado de Caieiras na tarde desta quarta-feira (4), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.

No momento, o time da região está em sexto lugar, com 13 pontos, quatro acima do primeiro time fora da zona de classificação. Depois de um início ruim, com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o Jacaré do Vale reagiu incrivelmente.