O Jacareí recebe o Colorado de Caieiras na tarde desta quarta-feira (4), no estádio Du Campusano, em Jacareí, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-4.
No momento, o time da região está em sexto lugar, com 13 pontos, quatro acima do primeiro time fora da zona de classificação. Depois de um início ruim, com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o Jacaré do Vale reagiu incrivelmente.
Desde então, o time comandado pelo técnico Augusto Sobrinho já soma cinco partidas sem perder, com quatro vitórias e um empate. Além disso, não sofreu mais nenhum gol desde então.
Agora, a expectativa para manter o embalo é grande, até por conta da situação do rival. O adversário de logo mais ainda não venceu, está na zona de rebaixamento e soma quatro pontos, conquistados com quatro empates.
No último final de semana, fora de casa, o Jacareí venceu o Taquaritinga por 1 a 0, fora de casa, com gol no último lance. E o Colorado empatou em casa por 1 a 1 contra o Grêmio São-Carlense.