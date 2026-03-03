A Polícia Civil investiga a morte de Lucas Lopes dos Santos, 34 anos, encontrado morto em rua de Caraguatatuba após sofrer uma violenta agressão. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atacado por “indivíduos ainda não identificados”.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), quando a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para intervir em uma situação de agressão em via pública na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba.
Ao chegar ao endereço, a equipe policial deparou-se com a vítima recebendo socorro de uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito de Lucas.
O local do crime foi preservado pela Polícia Militar e passou por perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para os exames que apontarão a causa da morte.
A polícia coletou informações preliminares e qualificação de possíveis testemunhas para o prosseguimento da investigação.
Os agressores ainda não foram identificados. O caso foi classificado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.