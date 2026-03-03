A Polícia Civil investiga a morte de Lucas Lopes dos Santos, 34 anos, encontrado morto em rua de Caraguatatuba após sofrer uma violenta agressão. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi atacado por “indivíduos ainda não identificados”.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), quando a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para intervir em uma situação de agressão em via pública na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba.