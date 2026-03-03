03 de março de 2026
ACIDENTES

Dutra no Vale: dois caminhões tombam em intervalo de 15 horas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PRF
Caminhão tombado na Via Dutra em Taubaté
Caminhão tombado na Via Dutra em Taubaté

Dois veículos pesados tombaram na rodovia Presiente Dutra, em trecho do Vale do Paraíba, em um intervalo de 15 horas. Os acidentes aconteceram entre a tarde de segunda (2) e a manhã desta terça-feira (3).

O tombamento mais recente ocorreu no km 53 da Via Dutra, na alça de acesso em Lorena, na pista sentido São Paulo, às 8h30 desta terça-feira (3).

No local, um caminhão tombou às margens da estrada (foto abaixo). Não houve vítimas e nem impedimento ao trânsito, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Na tarde de segunda (2), às 17h, um caminhão tombou na alça de acesso à rodovia Carvalho Pinto, no km 117 da posta norte da Dutra, em Taubaté. Não há informações sobre vítimas.

A PRF informou que o trânsito seguiu em meia faixa no local em razão do tombamento do veículo.

