Dois veículos pesados tombaram na rodovia Presiente Dutra, em trecho do Vale do Paraíba, em um intervalo de 15 horas. Os acidentes aconteceram entre a tarde de segunda (2) e a manhã desta terça-feira (3).
O tombamento mais recente ocorreu no km 53 da Via Dutra, na alça de acesso em Lorena, na pista sentido São Paulo, às 8h30 desta terça-feira (3).
No local, um caminhão tombou às margens da estrada (foto abaixo). Não houve vítimas e nem impedimento ao trânsito, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Na tarde de segunda (2), às 17h, um caminhão tombou na alça de acesso à rodovia Carvalho Pinto, no km 117 da posta norte da Dutra, em Taubaté. Não há informações sobre vítimas.
A PRF informou que o trânsito seguiu em meia faixa no local em razão do tombamento do veículo.