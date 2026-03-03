Dois veículos pesados tombaram na rodovia Presiente Dutra, em trecho do Vale do Paraíba, em um intervalo de 15 horas. Os acidentes aconteceram entre a tarde de segunda (2) e a manhã desta terça-feira (3).

O tombamento mais recente ocorreu no km 53 da Via Dutra, na alça de acesso em Lorena, na pista sentido São Paulo, às 8h30 desta terça-feira (3).