O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) realiza uma maratona de empregabilidade voltada a jovens de São José dos Campos.

O evento ocorre nesta terça-feira (3) e oferece 429 oportunidades, das quais 337 são vagas de estágio e 92 para jovens aprendizes.

