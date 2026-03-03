O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) realiza uma maratona de empregabilidade voltada a jovens de São José dos Campos.
O evento ocorre nesta terça-feira (3) e oferece 429 oportunidades, das quais 337 são vagas de estágio e 92 para jovens aprendizes.
As áreas em destaque são administração, direito, TI, marketing, logística e comércio.
Interessados devem comparecer à sede do PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, das 9h às 16h, portando documentos pessoais, comprovante de matrícula e de residência.
No local, equipes do CIEE realizarão entrevistas e orientações sobre carreiras.
A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional que soma mais de 14 mil vagas em todo o país. Todos os serviços são gratuitos.
Com o encerramento do mutirão, as vagas não preenchidas permanecem disponíveis no site da instituição.