O presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, que presidiu o Esporte Clube Taubaté no final da década de 1980, é alvo de inquérito instaurado pelo MP (Ministério Público de São Paulo) e conduzido pela polícia para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, falsidade ideológica e possível lavagem de dinheiro.
A informação foi publicada pela jornalista Mônica Bergamo, em coluna na 'Folha de S.Paulo'.
O caso tem como ponto de partida uma notícia de fato criminal encaminhada pelos promotores Beatriz Lotufo Oliveira e Júlio César Matias Soares, que identificaram o que classificam como “vultuosa evolução patrimonial desprovida de lastro” por parte do dirigente.
Segundo o documento, a apuração envolve infrações previstas na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e pode também alcançar crimes contra a ordem tributária. A FPF aparece como vítima das supostas irregularidades.
Os investigadores apontam que o patrimônio de Reinaldo e de seu núcleo familiar se expandiu de forma acelerada, com aquisição de dezenas de imóveis registrados em cartórios de diferentes cidades, a maioria em Taubaté, onde também se concentram empresas ligadas à família e a base do patrimônio do dirigente.
Alterações em empresas
As autoridades também identificaram sucessivas alterações societárias, criação de holdings e participação de parentes próximos nos quadros de administração.
Segundo a investigação, um dos pontos considerados mais sensíveis é a venda, em 2021, da participação de Reinaldo na Milclean Serviços Ltda., empresa de limpeza e conservação criada em Taubaté.
A operação foi registrada pelo valor de R$ 15,5 milhões, dos quais cerca de R$ 11,5 milhões teriam sido pagos em espécie, conforme a investigação. Para os promotores, essa forma de pagamento “configura circunstância atípica e incompatível com práticas comerciais ordinárias” e exige apuração sobre a origem dos recursos.
O inquérito foi protocolado no 23º DP (Distrito Policial) de Perdizes em 23 de janeiro e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária da Capital para a fase de diligências, em que serão confrontados os dados financeiros e a evolução patrimonial atribuída ao dirigente.
A abertura do inquérito ocorre em meio ao calendário eleitoral da FPF. A entidade escolherá seu novo presidente em 25 de março, e Reinaldo busca seu quarto e último mandato desde que assumiu o comando em 2015, quando sucedeu Marco Polo Del Nero, então eleito para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Outro lado
A reportagem procurou a FPF e seu presidente para comentar a denúncia, mas ainda não obteve retorno. A Milclean também foi procurada, mas ainda não respondeu. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada assim que houver manifestação das partes citadas.
Em reportagem do jornal 'O Estado de S. Paulo', publicada em janeiro, a Milclean informou que Reinaldo Carneiro Bastos deixou de ser sócio da empresa em 7 de julho de 2021, quando Otávio Alves Correa Filho comprou a sua participação total. Após essa data, o presidente da FPF “não possui qualquer vínculo com os contratos da empresa”.