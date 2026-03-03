O presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, que presidiu o Esporte Clube Taubaté no final da década de 1980, é alvo de inquérito instaurado pelo MP (Ministério Público de São Paulo) e conduzido pela polícia para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, falsidade ideológica e possível lavagem de dinheiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A informação foi publicada pela jornalista Mônica Bergamo, em coluna na 'Folha de S.Paulo'.