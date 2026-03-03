Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso em Cruzeiro durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar.
A ação ocorreu na segunda-feira (2), quando a equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante Operação Saturação, abordou um homem em atitude suspeita.
Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.
Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.