OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Operação da PM em Cruzeiro prende procurado pela Justiça

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso em Cruzeiro durante patrulhamento da Força Tática da Polícia Militar.

A ação ocorreu na segunda-feira (2), quando a equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante Operação Saturação, abordou um homem em atitude suspeita.

Em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão aberto pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

