Um homem procurado por furto foi localizado e preso em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no bairro Campo dos Alemães, na segunda-feira (2) , quando policiais do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito em via pública.

Em pesquisa criminal no aplicativo Muralha Paulista, constatou-se o mandado de prisão em aberto por crime de roubo, conforme artigo 157 do Código Penal. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.