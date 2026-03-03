03 de março de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado pela Justiça por roubo é preso no Campo dos Alemães

Por Da redação | São José dos Campos

Um homem procurado por furto foi localizado e preso em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada no bairro Campo dos Alemães, na segunda-feira (2) , quando policiais do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito em via pública.

Em pesquisa criminal no aplicativo Muralha Paulista, constatou-se o mandado de prisão em aberto por crime de roubo, conforme artigo 157 do Código Penal. Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça.

