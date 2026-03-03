Um homem de 34 anos, identificado pelas iniciais L. L. S., foi morto na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), quando a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para intervir em uma situação de agressão em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp