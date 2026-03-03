03 de março de 2026
HOMICÍDIO

Homem de 34 anos é agredido e morre em rua de Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 34 anos, identificado pelas iniciais L. L. S., foi morto na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), quando a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para intervir em uma situação de agressão em via pública.

Ao chegar ao endereço, a equipe policial deparou-se com a vítima recebendo socorro de uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Embora tenha recebido atendimento, veio a óbito no local.

Os agressores ainda não foram identificados. O caso foi classificado como homicídio e segue sob investigação.

