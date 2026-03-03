Um homem de 34 anos, identificado pelas iniciais L. L. S., foi morto na rua Uirapuru, no bairro Jardim Gaivotas, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2), quando a Polícia Militar foi acionada, por volta das 19h10, para intervir em uma situação de agressão em via pública.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegar ao endereço, a equipe policial deparou-se com a vítima recebendo socorro de uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Embora tenha recebido atendimento, veio a óbito no local.
Os agressores ainda não foram identificados. O caso foi classificado como homicídio e segue sob investigação.