Homicídio no Jardim Santa Inês 1 é investigado pela Polícia Civil após um homem ser encontrado morto em uma área de mata na rua Doutor Domingos de Macedo Custódio, na zona leste de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (2). A ocorrência também envolve uma vítima ferida internada no hospital e um terceiro homem que não foi localizado.

Segundo o registro, a Polícia Militar acionou o sistema para perícia de local com a informação inicial de que havia um homem localizado em zona de mata, com sangue pelo corpo, e com vestígios de sangue e garrafa quebrada nas proximidades.