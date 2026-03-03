03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas na região

Por Da redação | Queluz
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Dois adolescentes foram apreendidos em Queluz por ato infracional de tráfico de drogas e por associação ao tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2) quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foram acionados via Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) após denúncia de venda de entorpecentes na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, os dois menores foram abordados em posse de uma sacola plástica com cocaína e crack.

 Eles foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram apreendidos, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários