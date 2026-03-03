Dois adolescentes foram apreendidos em Queluz por ato infracional de tráfico de drogas e por associação ao tráfico de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada na segunda-feira (2) quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), foram acionados via Copom (Centro de Operações de Polícia Militar) após denúncia de venda de entorpecentes na região.

