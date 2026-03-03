Um homem foi preso por tráfico de drogas em Potim.
A ação ocorreu na noite de segunda-feira (2), no bairro Chácara Tropical, durante operação de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
A equipe visualizou o suspeito, que tentou fugir a pé, mas foi alcançado. Com ele, foram localizadas 349 porções de drogas que foram apreendidas, sendo:
- 194 pinos de cocaína;
- 130 pedras de crack;
- 25 porções de maconha;
Além dos entorpecentes, foi apreendido um aparelho celular. O homem foi conduzido à central de flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.