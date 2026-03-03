Um homem foi preso por tráfico de drogas em Potim.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (2), no bairro Chácara Tropical, durante operação de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

