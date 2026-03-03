03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com cocaína, maconha e crack em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de drogas em Potim
Apreensão de drogas em Potim

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Potim.

A ação ocorreu na noite de segunda-feira (2), no bairro Chácara Tropical, durante operação de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe visualizou o suspeito, que tentou fugir a pé, mas foi alcançado. Com ele, foram localizadas 349 porções de drogas que foram apreendidas, sendo:

  • 194 pinos de cocaína;
  • 130 pedras de crack;
  • 25 porções de maconha;

Além dos entorpecentes, foi apreendido um aparelho celular. O homem foi conduzido à central de flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários