OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Operação em Jacareí apreende 1,5 kg de drogas e prende suspeito

Por Da redação | Jacareí
Divulgação
Maconha e cocaína apreendidas em Jacareí
Maconha e cocaína apreendidas em Jacareí

Uma ação de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na apreensão de 1,5 kg de drogas e na prisão de um homem na noite de segunda-feira (2)

A equipe patrulhava a região do bairro Parque Meia Lua, nas proximidades de uma adega, e visualizou o suspeito que tentou fugir.

Ele foi alcançado e abordado, portando 338 porções de cocaína e 338 porções de maconha, o equivalente a aproximadamente 1,5 kg de drogas.

Encaminhado à Central de Polícia Judiciária, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e recolhido à cadeia pública.

