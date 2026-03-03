Uma ação de policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) resultou na apreensão de 1,5 kg de drogas e na prisão de um homem na noite de segunda-feira (2)

A equipe patrulhava a região do bairro Parque Meia Lua, nas proximidades de uma adega, e visualizou o suspeito que tentou fugir.

