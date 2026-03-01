Um motorista desapareceu em São José dos Campos após transportar uma carga de cerca de 15 toneladas de alumínio, avaliada em R$ 240 mil, segundo registro da Polícia Civil.

De acordo com o boletim, a vítima informou que contratou um motorista para levar o alumínio da cidade de Queimados (RJ) até uma empresa no km 138 da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A carga teria sido carregada no dia 25 de fevereiro, pela manhã, e o trajeto era acompanhado por rastreador.