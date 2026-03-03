03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por roubo é localizado e preso em Lavrinhas

Por Da redação | Lavrinhas
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por roubo foi localizado e preso em Lavrinhas.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (2), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Village Campestre.

O suspeito foi abordado e em consulta aos dados, constatou-se um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

