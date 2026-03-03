Um homem procurado pela Justiça por roubo foi localizado e preso em Lavrinhas.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (2), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam o bairro Village Campestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp