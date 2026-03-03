03 de março de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem descumpre protetiva e é preso em flagrante ameaçando mulher

Por Da redação | Roseira
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em flagrante ameaçando uma mulher após ser determinada medida protetiva contra ele.

A ocorrência foi registrada em Roseira, na segunda-feira (2), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

No local, encontraram o agressor em descumprimento da ordem judicial.

O homem e a vítima foram conduzidos à delegacia para averiguação, onde ele permaneceu preso.

