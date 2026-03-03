Um homem foi preso em flagrante ameaçando uma mulher após ser determinada medida protetiva contra ele.

A ocorrência foi registrada em Roseira, na segunda-feira (2), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

