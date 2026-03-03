O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos continua com a arrecadação de doações destinadas ao município de Ubatuba, no Litoral Norte, e às cidades da Zona da Mata mineira.
São recolhidos itens de primeira necessidade como água potável, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e ração para pets.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Postos de entrega
Interessados podem entregar as doações nos seguintes endereços:
- Parque da Cidade Roberto Burle Marx - avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana
- Estacionamento do Shopping Jardim Oriente - rua Andorra, nº 500, Jardim América
- Parque Ribeirão Vermelho - avenida. Maria de Lourdes Friggi - Urbanova
Clique aqui para mais detalhes sobre as ações oficiais em andamento para as famílias atingidas.