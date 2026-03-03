03 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
UBATUBA E MG

SJC tem pontos de coleta de doações para vítimas de enchentes

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira Jr/PMSJC
Ponto de arrecadação
Ponto de arrecadação

O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos continua com a arrecadação de doações destinadas ao município de Ubatuba, no Litoral Norte, e às cidades da Zona da Mata mineira.

São recolhidos itens de primeira necessidade como água potável, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e ração para pets.

Postos de entrega

Interessados podem entregar as doações nos seguintes endereços:

  • Parque da Cidade Roberto Burle Marx - avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana 
  • Estacionamento do Shopping Jardim Oriente - rua Andorra, nº 500, Jardim América
  • Parque Ribeirão Vermelho - avenida. Maria de Lourdes Friggi - Urbanova

Clique aqui para mais detalhes sobre as ações oficiais em andamento para as famílias atingidas.

