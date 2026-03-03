O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos continua com a arrecadação de doações destinadas ao município de Ubatuba, no Litoral Norte, e às cidades da Zona da Mata mineira.

São recolhidos itens de primeira necessidade como água potável, produtos de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis e ração para pets.

Postos de entrega