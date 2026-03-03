O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) realizou 1.223 salvamentos no litoral paulista entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro de 2026. Ao todo, foram 1.823 vítimas salvas e 44 óbitos registrados no período.

Dados divulgados nesta terça-feira (03) apontam que o Litoral Norte concentrou 41% das ocorrências nas praias paulistas.

Números do Litoral Norte