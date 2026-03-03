O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) realizou 1.223 salvamentos no litoral paulista entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro de 2026. Ao todo, foram 1.823 vítimas salvas e 44 óbitos registrados no período.
Dados divulgados nesta terça-feira (03) apontam que o Litoral Norte concentrou 41% das ocorrências nas praias paulistas.
Números do Litoral Norte
No primeiro bimestre, Ubatuba registrou 246 salvamentos com 371 vítimas salvas. São Sebastião contabilizou 203 intervenções com 310 pessoas resgatadas. Em Ilhabela, foram 31 salvamentos e 39 banhistas salvos , enquanto Caraguatatuba somou 21 resgates e 26 vítimas salvas.
A região registrou 5 óbitos no período, sendo 4 em Ubatuba e 1 em São Sebastião. Os municípios de Ilhabela e Caraguatatuba não registraram fatalidades entre janeiro e fevereiro de 2026.
O GBMar reforça a importância de utilizar áreas assistidas por guarda-vidas e respeitar a sinalização de segurança.