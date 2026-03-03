Cinco pessoas foram atacadas por cães da raça pitbull no Vale do Paraíba e no Litoral Norte em menos de 15 dias. Entre as vítimas, a idosa Marlene Ferreira Leite, 69 anos, morreu em decorrência do ataque de dois cães em São José dos Campos, em 23 de fevereiro.
Marlene caminhava pela rua quando foi atacada pelos dois cães. Ela ficou gravemente ferida, tendo os braços e a perna amputados devido às lesões. A idosa foi socorrida e levada em estado crítico para o hospital, onde não sobreviveu. O óbito foi confirmado na manhã de terça-feira (24).
O tutor do casal de cães da raça pitbull que atacaram e mataram Marlene será indiciado por homicídio doloso. Inicialmente, o caso foi registrado como lesão corporal gravíssima, mas foi reclassificado como homicídio após a morte de Marlene.
Após a confirmação da morte de Marlene, a autoridade policial registrou no boletim de ocorrência que o tutor dos cães “assumiu o risco de produzir a morte da vítima ao ponto que deixou de adotar as devidas cautelas necessárias para manter os animais sob controle, permitindo que estes atacassem a vítima, resultando em sua morte”.
Cão abandonado
Antes da morte da idosa, um cão da raça pitbull abandonado na região do bairro Jardim Limoeiro, em São José, atacou duas moradoras. Uma delas ficou ferida na perna.
Segundo relatos, a mulher andava na rua quando o animal avançou sobre ela e mordeu sua perna. Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o atendimento emergencial.
A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para tratar os ferimentos. O animal foi recolhido pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).
Ataque na praia
Um casal ficou ferido após o ataque de cão da raça pitbull em Caraguatatuba, na manhã de domingo (1°). O cachorro ainda matou um cão da raça Shih-tzu que estava com o casal. O ataque ocorreu durante um passeio matinal na Praia das Palmeiras.
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas faziam o passeio habitual com três cães quando passaram em frente ao número 190 da avenida Giuseppe Carmino Aulicino. Um pitbull branco que estava no imóvel teria conseguido sair da residência e avançou contra o casal e os animais.
As vítimas relataram que o pitbull teria aberto o portão por um vão existente na parte inferior, escapando para a via pública.
O registro aponta que o pitbull atacou primeiro o Shih-tzu, que não resistiu às lesões e morreu no local. O animal também mordeu os outros dois cães do casal — Yorkshire e um Pastor Alemão — que sofreram ferimentos, porém sem agravamento aparente até o registro do boletim de ocorrência.
Ao tentar separar os animais, o casal, um homem de 56 anos e uma mulher de 47 anos, também foi atingido. A mulher sofreu mordedura em um dos dedos da mão, com fratura e necessidade de sutura. Ela foi atendida inicialmente na UPA Centro e transferida ao Hospital Stella Maris. O homem também teve lesão em um dedo da mão, e ambos caíram ao solo durante a tentativa de afastar o pitbull.
Os sucessivos ataques levaram vereadores do Vale do Paraíba a pedirem leis mais duras para evitar ataques de cães da raça pitbull na região.