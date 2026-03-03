Cinco pessoas foram atacadas por cães da raça pitbull no Vale do Paraíba e no Litoral Norte em menos de 15 dias. Entre as vítimas, a idosa Marlene Ferreira Leite, 69 anos, morreu em decorrência do ataque de dois cães em São José dos Campos, em 23 de fevereiro.

Marlene caminhava pela rua quando foi atacada pelos dois cães. Ela ficou gravemente ferida, tendo os braços e a perna amputados devido às lesões. A idosa foi socorrida e levada em estado crítico para o hospital, onde não sobreviveu. O óbito foi confirmado na manhã de terça-feira (24).